كشفت الفنانة وفاء سالم عن تجربة التمثيل أمام الفنان عادل إمام في مسلسل «عوالم خفية»، والمعروض خلال شهر رمضان الماضي، قائلة: «من لم يمثلوا مع عادل إمام لم يعرفوا التمثيل».



وأضافت «سالم»، خلال لقائها مع برنامج «الحياة أحلى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الزعيم لديه كاريزما خاصة، تجعل المرء مضطرًا للاستماع دائمًا إلى ما يقوله، متابعة: «عنده فلسفة خاصة بيه بعيدًا عن أي ممثل اشتغلت معاه قبل كده».



وأوضحت أن «الزعيم» لديه قدر كبير من الوطنية والإنسانية بدون ادعاء، مشيرة إلى حفظه كمًا كبيرًا من الأشعار القديمة والحديثة، الأمر الذي أعطاه خبرة عميقة بالحياة.



وتابعت: «يا بخته وهناه اللي يحبه عادل إمام، لو حبّك هيتكلم معاكي في كل حاجة، وأكتر حاجة لفتت نظري هو القدر الكبير من الوطنية، بيحب مصر جدًا»، مستطردة أنه شخص متفائل ويمنح الكثير من الطاقة الإيجابية للجميع.



يذكر أن مسلسل «عوالم خفية»، والمعروض خلال شهر رمضان الماضي، من بطولة الفنان عادل إمام، بمشاركة كل من الفنانين صلاح عبد الله، وفتحي عبد الوهاب، وبشرى، وهبة مجدي، والفنانة وفاء سالم، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج رامي إمام.



