ضابط التحريات في «رشوة نائبة محافظ الإسكندرية»: المتهمة أخذت 500 ألف للتزوير

تواصل محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وقال محمد مصطفى ضابط الرقابة الإدارية، مجري التحريات، إن المتهة طلبت من المتهم السيد جمعة رحلة الحج؛ ليقوم بدوره بالاتفاق مع مدير إحدى الشركات السياحية؛ لسفر المتهمة لقضاء مناسك الحج على نفقة المتهم، وشدد على أن ذلك جاء بناء على طلب «الخولي»، وليس عرضا من المتهم.

وأضاف الشاهد، أن المتهمة طالبت استبدال رحلة الحج برحلة عمرة، وجاء ذلك بعد انتهاء موسم الحج مباشرة لظروف إنجاب كريمتها «ريهام»، وكذلك لظروف عملها.

وأشار إلى قرار النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهمة الذي عثر بداخلهم على 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فضلا عن ضبط الكوليه الذهبي، مؤكدا أن «الخولي» اتفقت مع شقيقته على إخفاء المبلغ المالي المتحصل عليه وهو 500 ألف جنيه، وتم إيداع المبلغ في البنك الأهلي في سموحة وعمل توكيل لوالدة المتهمة بالسحب والإيداع.

وقال شاهد الإثبات، إن التحريات التكملية مثبتة بمحاضر التحقيقات، مؤكدا أن القضية تم ضبطها منذ عام وأن جميع تحرياته مثبتة في المحضر، فضلا عن تواريخ إذن النيابة العامة في تفتيش المتهمين وضبطهما.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.