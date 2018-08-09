اليابان: إصابات وأضرار مادية وانقطاع للكهرباء بسبب الإعصار «شانشان»

تسبب إعصار شانشان، الذي جلب معه رياحا قوية وأمواجا عالية إلى شرقي اليابان اليوم الخميس، في إصابات وانقطاع للتيار الكهربائي وأضرار مادية.



وقالت هيئة الاذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) إن عدة أشخاص أصيبوا في حوادث مرتبطة بالطقس شرقي البلاد، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 1800 منزل.



وتم إلغاء أو تأجيل حوالي 100 رحلة طيران وبعض خدمات القطارات، حيت أثر الإعصار الـ13 لهذا الموسم على العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها.



وحتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 مساء يوم الأربعاء بتوقيت جرينتش)، كانت عين الإعصار، على بعد 60 كيلومترا من الشرق إلى الجنوب الشرقي من مدينة ميتو، لتتحرك شمالا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة لها 126 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية.



وذكرت الهيئة أن الإعصار قد ترافقه موجات عالية يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار شرقي وشمال شرقي اليابان.



وحث يويشي اداتشي، مراقب الأرصاد في الهيئة، سكان المناطق المتضررة على "البقاء في حالة تأهب قصوى لأن الإعصار الذي يتحرك ببطء من الممكن أن يتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية لساعات".



وتعرضت اليابان هذا الصيف لكوارث متعلقة بالطقس تعد الأكثر فتكا طوال ثلاثة عقود. وضربت الأمطار الغزيرة غربي اليابان أوائل يوليو الماضي، مما أدى إلى انهيارات أرضية وفيضانات أسفرت عن مقتل 225 شخصا وفقدان 10 أخرين.



وقالت السلطات إن أكثر من 130 شخصا لقوا حتفهم بسبب إصابتهم بضربات شمس حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى ما فوق الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق.