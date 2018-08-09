محامية: «أسانج» يفكر في طلب للمثول أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي

قالت محامية جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» الإلكتروني، اليوم الخميس، إن موكلها يفكر في مقترح بأن يمثل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأوضحت المحامية جنيفر روبنسون، في بيان، أن طلب لجنة المخابرات يثبت اهتمامها بالاستماع للسيد «أسانج»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضافت «روبنسون»: «طلبت اللجنة أن يحضر بنفسه في موعد ومكان مقبولين من الطرفين. نفكر بجدية في المقترح لكن يجب أن نتأكد أن حماية السيد (أسانج) مضمونة».

وقبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، نشرت «ويكيليكس» وثائق مسربة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وألقى مسؤولو المخابرات على روسيا مسؤولية سرقة الوثائق التي قالوا إنها جزء من محاولة متعمدة للإضرار بفرص كلينتون في الفوز. وقال المسؤولون الأمريكيون إن «ويكيليكس» تصرف عن عمد بالتنسيق مع المخابرات الروسية.