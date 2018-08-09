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تراجع طلبيات الآلات اليابانية بنسبة 8.8% في يونيو

طوكيو - د ب أ:
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 10:30 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 10:30 ص

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن طلبيات الآلات الرئيسية في اليابان انخفضت بنسبة 8.8% في يونيو مقارنة بالشهر السابق له، في تراجع للشهر الثاني على التوالي.

وجاء هذا الرقم مغايرا لتوقعات بانخفاض بنسبة 1.5% من قبل محللين استطلعت صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» آراءهم، وتبع ذلك انخفاض بنسبة 3.7% في مايو.

وقال مكتب مجلس الوزراء، في بيان، إن طلبات الأجهزة الأساسية للقطاع الخاص والتي تستثني فئات متقلبة مثل السفن انخفضت إلى 827.6 مليار ين (7.5 مليار دولار).

وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا على الإنفاق الرأسمالي في المستقبل.

وتراجع الطلب الخارجي، وهو مؤشر على الصادرات المستقبلية، بنسبة 12% على أساس شهري؛ ليصل إلى 925 تريليون ين في يونيو، في أول تراجع خلال 3 أشهر وسط ضعف الين.


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