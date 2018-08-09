«كهرباء مصر الوسطى»: نحتاج إلى إعادة هيكلة الأسعار لحماية المرفق من الانهيار

قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة كهرباء مصر الوسطى، إن هناك حاجة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لحماية هذا القطاع من الانهيار، كي تتناسب مع التكلفة الفعلية المقدمة في الخدمة.

وأضاف «فودة»، خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن كل شرائح الاستهلاك مدعومة، ما عدا الشريحة التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات شهريًا، موضحًا أن سعر الكيلو في هذه الشريحة يصل إلى 145 قرشَا، كي يساهم في دعم الشرائح الأخرى.

وأوضح أن حجم الدعم لقطاع الكهرباء في السنة المالية 2018/2019 يبلغ حوالي 46 مليار و789 مليون جنيه، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء تأتي نتيجة ارتفاع سعر الوقود والخامات وتكلفة الصيانات المختلفة.

وذكر أن هناك حوالي 9 آلاف ميجا وات فائض في إنتاج الكهرباء، موضحًا أن مصر تسعى كي تكون مركزًا محوريًا للطاقة عن طريق إنشاء عدد من خطوط ربط الكهرباء مع عدد من الدول على رأسها السعودية واليونان والسودان.