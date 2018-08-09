قائد القيادة المركزية الأمريكية: مستعدون لأي تهديد بمضيق هرمز

أكد الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، استعداد الجيش الأمريكي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية اليوم الخميس، عنه القول، إن الجيش الأمريكي على استعداد للمحافظة على حرية الملاحة في المضيق الذي يعتبر "أهم نقطة عبور للنفط بالعالم"، وفقا لإدارة الطاقة الأمريكية، إذْ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط في العالم.

وشن "فوتيل" هجوما على اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قائلا إنه "يقف خلف الكثير من النشاطات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أينما نرى نشاطات إيرانية نرى قاسم سليماني، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، هو هناك، وفيلق القدس الذي يقوده هو التهديد الأساسي وراء نشاطات زعزعة الاستقرار".

وتطرق الجنرال الأمريكي للتدريبات العسكرية البحرية الأخيرة التي نفذتها إيران، قائلا: "من الواضح أنهم يحاولون إيضاح أن لديهم قدرات في الوقت الذي تضيق العقوبات الأمريكية الخناق أكثر وأكثر عليهم."

كانت قيادة سلاح البحرية في الجيش الإيراني هددت مؤخرا بأن مضيق هرمز "لن يكون آمنا لمن يستخدمون أموال النفط المار من المضيق لتهديد أمن إيران".

وتزايدت التهديدات خلال الفترة الماضية المرتبطة بالمضيق بعد تحذيرات إيرانية من أنها ستغلقه أمام شحنات النفط إذا ما مضت واشنطن في إجبار الدول على وقف شراء النفط الإيراني في إطار الضغط الذي تمارسه على الجمهورية الإسلامية منذ الانسحاب من اتفاقها النووي.