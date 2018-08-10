قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام وامتحانات الثانوية العامة، إن امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 سوف يُعقد اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى الاثنين 20 أغسطس، حيث تعقد امتحانات الدور الثاني في 311 لجنة على مستوى الجمهورية.

وستقسم اللجان على القطاعات بالنحو التالي:

•عدد اللجان بقطاع القاهرة (105)لجنة .

عدد اللجان بقطاع الاسكندرية (59) لجنة.

عدد اللجان بقطاع اسيوط (75) لجنة.

عدد اللجان بقطاع المنصورة (72) لجنة

وأعلن حجازي أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان يوم السبت الموافق 11/8/2018 في مادة اللغة العربية 8440 طالبا وطالبة.

كما سيؤدي عدد 2604 طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية، وعدد 832 طالبا وطالبة في مادة التربية الدينية المسيحية.

وأشار إلى أنه لا توجد أجازات أثناء سير أعمال الامتحانات إلا أيام الجمعة وتستمر أعمال الامتحانات طبقا للمواعيد المعلنة بجدول الامتحان المعتمد.