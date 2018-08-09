كشف الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، عن تطور زراعة الأعضاء في المجال الطبي، بمختلف الدول، قائلًا إن زراعة الأعضاء بدأت أول الأمر بالكلى في أواخر السبعينيات، بعدما ظهرت بعض المشاكل في الغسيل الكلوي مع المريض، وبعدها ظهرت زراعة الكبد.



وأضاف «عبد الحي»، خلال لقائه مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن أساليب زراعة الأعضاء تأتي في إطار احترام المريض، ومحاولة لإنقاذ حياته، متابعًا: «في اليابان مثلًا وبسبب تعليمات الديانة البوذية، التي تمنع استئصال الأعضاء من حديثي الوفاة، كانوا بيعتمدوا على التبرع».



وذكر أن مصر في بداية اتجاهها لزراعة الكبد، اعتمدت على الخبرة اليابانية في هذا الشأن، مضيفًا أن أمريكا دخلت زراعة الكبد، اعتمادًا على استخدام أعضاء حديثي الوفاة.



وأوضح أن عدد المتبرعين في اليابان لم يكن كافيًا لسد حاجة المرضى الذي يحتاجون إلى زراعة الأعضاء، لذلك اتجهوا إلى عمل تشريعات للاعتماد على حديثي الوفاة في التسعينيات، مشيرًا كذلك إلى اتجاه أمريكا لعمل تشريع لزراعة الأعضاء بناءً على التبرع.



