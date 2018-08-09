تجريد 5 أستراليين من جنسيتهم بعد انضمامهم لداعش

قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، إنها جردت خمسة أشخاص من الجنسية الأسترالية بعد انضمامهم لتنظيم داعش للقتال في سوريا والعراق منذ عدة أعوام.



وقالت الحكومة إنه لن يسمح بعودة الأشخاص الخمسة مزدوجي الجنسية (وهم ثلاثة رجال وامرأتان)، إلى البلاد مرة أخرى.



وقال وزير الشؤون الداخلية، بيتر دوتون، اليوم الخميس إن هؤلاء الأشخاص "يتصرفون ضد مصالح أستراليا من خلال الانخراط في الإرهاب، واختاروا بالفعل مغادرة المجتمع الأسترالي".



وتابع في بيان أن "سحب الجنسية الأسترالية من مواطنين مزدوجي الجنسية متورطين في الإرهاب هو جزء أساسي من استجابة أستراليا للتطرف والإرهاب الدولي العنيف".



ولم يتم الكشف عن هويات الأشخاص الخمسة. وقالت هيئة الاذاعة الاسترالية (إيه.بي.سي) إنهم في العشرينات والثلاثينات من العمر.