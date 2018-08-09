الخميس 9 أغسطس 2018 9:40 م القاهرة القاهرة 30.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

أليجري يكشف رفضه ريال مدريد للإستمرار مع يوفنتوس

عمر علام
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 9:19 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 9:19 م

 

أكد ماسمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، رفضه لعرض ريال مدريد الإسباني، لخلافة زين الدين زيدان من أجل الإلتزام بعقده مع السيدة العجوز، موضحًا فخره بتلقيه عرضًا لتولي تدريب أكبر ناد في العالم.

وكشف أليجري أنه رفض العرض المقدم من ريال مدريد موضحًا أن قراره كان صائبًا.

وقال مدرب يوفنتوس :"سأكون منافقًا إذا قلت إنني لم أتشرف بعرض ريال مدريد، لكنني مقتنع تمامًا بأنني اتخذت القرار الصائب".

وأضاف : "أحترم يوفنتوس والكلمة التي منحتها للنادي، لذلك رفضت دعوة ريال مدريد ، أكبر ناد في العالم والحلم لكل مدرب".

وأتم :" لقد قلت (لا) لريال مدريد لأنني التزمت مع الرئيس النادي وجماهير يوفينتوس".

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك