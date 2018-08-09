أليجري يكشف رفضه ريال مدريد للإستمرار مع يوفنتوس

أكد ماسمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، رفضه لعرض ريال مدريد الإسباني، لخلافة زين الدين زيدان من أجل الإلتزام بعقده مع السيدة العجوز، موضحًا فخره بتلقيه عرضًا لتولي تدريب أكبر ناد في العالم.

وكشف أليجري أنه رفض العرض المقدم من ريال مدريد موضحًا أن قراره كان صائبًا.

وقال مدرب يوفنتوس :"سأكون منافقًا إذا قلت إنني لم أتشرف بعرض ريال مدريد، لكنني مقتنع تمامًا بأنني اتخذت القرار الصائب".

وأضاف : "أحترم يوفنتوس والكلمة التي منحتها للنادي، لذلك رفضت دعوة ريال مدريد ، أكبر ناد في العالم والحلم لكل مدرب".

وأتم :" لقد قلت (لا) لريال مدريد لأنني التزمت مع الرئيس النادي وجماهير يوفينتوس".