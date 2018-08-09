«التموين» ترد على شائعة نقص السكر وارتفاع أسعاره

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر و‏ارتفاع أسعاره بالأسواق، وعلى البطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين -في بيان اليوم الخميس- أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادة، بما فيها ‏السكر التمويني، وأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من عام بسبب وضع سياسات تنظم السوق.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة من السكر بالأسواق، ولفتت إلى وجود فائض واستمرار توافر السكر بشكل طبيعي سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال أبريل 2017، بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، وأنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية ، تم الغائه من جانب وزارة التجارة والصناعة.‏

تجدر الاشارة إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرر إلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج بدء امن يوم 5 أغسطس الجاري.

ناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة ‏والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.