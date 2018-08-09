28 لاعبا فى قائمة الأهلي للبطولة العربية

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة اللاعبين الذين تم قيدهم في البطولة العربية والتي تم ارسالها للاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس قبل غلق باب القيد.

وضمت القائمة ٢٨ لاعبا هم :-

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وصبري رحيل وعلي معلول وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني وأحمد فتحي وكريم نيدفيد وأكرم توفيق وهشام محمد وحسام عاشور وعمرو السولية وصلاح محسن ومروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان ومحمد شريف ومؤمن زكريا وميدو جابر وأحمد حمدي وناصر ماهر وأحمد حمودي وأحمد الشيخ وإسلام محارب

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل قيد اثنين من اللاعبين إلى يناير المقبل حيث يتم فتح باب القيد بالاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لمنح فرصة لأي تعاقدات جديدة قد تتم في فترة الإنتقالات الشتوية لالتحاقها بقائمة الفريق في البطولة العربية.