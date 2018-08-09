قال النائب أحمد فرغل، عضو مجلس النواب، إن أزمة التهريب موجودة في كل موانئ مصر، ولا تخص محافظة بورسعيد فقط، معقبًا: «مش بورسعيد اللي هنعلق عليها فشل الصناعة المصرية في بعض المنتجات».

وأضاف «فرغل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن محافظة بورسعيد كانت تستورد حوالي 18 ألف و500 حاوية تجارية في 2011، موضحًا أن هذا الرقم أخذ في التناقص تدريجيًا ليصل إلى 3800 حاوية العام الماضي.

وذكر أن بورسعيد تصدر أكثر من 40% من ملابس مصر بحوالي مليار و200 مليون دولار من المنطقة الحرة، متابعًا: «لا يصح إن أحد المذيعين يقول بورسعيد عائمة على الفساد».

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في بورسعيد أصبح صعبًا للغاية، فالمحلات التجارية باتت خاوية، مشيرًا إلى ضرورة محاربة فساد المناطق الحرة الخاصة، إذا كانت هناك نية لردع منابع الفساد، وفقًا لقوله.

وتابع: «الفساد موجود في كل حتة، وإحنا بنحارب الفساد، وبورسعيد الآن عائمة على الخير لمصر في الاكتشافات البترولية اللي بتخرج منها»، لافتًا كذلك إلى دور محافظة بورسعيد في الحروب التي خاضتها مصر، خاصة أثناء العدوان الثلاثي عام 1956.