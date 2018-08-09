«التموين»: تسجيل أكثر من 36 ألف بطاقة منذ بدء إضافة المواليد الجدد

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تسجيل حوالي 36 ألف و670 بطاقة تموينية حتى الآن، منذ بدء عملية إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، موضحًا أن عدد البطاقات التي شهدت خصم الأفراد بلغ حوالي 2762 بطاقة.



وأضاف «مدكور»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه سيتم إجراء تعديل جديد على منظومة التموين الإلكترونية، لتعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى إمكانية مد فترات تسجيل المواليد الجدد إذا كانت هناك حاجة لذلك.



وأشار إلى وجود عدد من البطاقات بها مجموعة من المشكلات، مثل وجود مستفيدين مكررين في أكثر من بطاقة، أو وجود مستفيدين ببطاقات رقم قومي غير صحيحة، أو وجود مستفيدين مقيدين بسجلات الوفيات، بالإضافة إلى وجود أفراد لا علاقة لهم برب الأسرة، موضحًا أن عدد هذه البطاقات يتجاوز 1.5 مليون بطاقة.