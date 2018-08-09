تحقيقات حول تمثيل تلاميذ في النمسا لأدوار «النازيين واليهود»

قال متحدث باسم النائب العام في النمسا، اليوم الخميس، إن مجموعة من تلاميذ المدارس المتوسطة يخضعون للتحقيق بسبب تمثيل أدوار عناصر القوات النازية واليهود، بعد مشاهدة فيلم تخرج فيه تجربة اجتماعية مناهضة للفاشية عن نطاق السيطرة.

وأكد المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن خمسة مراهقين يخضعون للتحقيق لخرقهم القانون النمساوي الذي يحظر أنشطة النازيين الجدد.

ووفقا لصحيفة كورير اليومية، طلب أحد التلاميذ من آخرين أن يؤدوا تحية مماثلة لتحية هتلر بينما تعرض آخرون للتخويف.

ووقع الحادثان بينما كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا يتلقون دروسًا حول الحرب العالمية الثانية، والاشتراكية القومية في مدرستهم في زوردروف في شرق النمسا، حسبما قال محامي الأطفال، أندرياس شوايتزر، لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال محامي التلاميذ، أندرياس شفايتزر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الأحداث بدأت عندما كان التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما يتلقون دروسًا عن الحرب العالمية الثانية والاشتراكية القومية في مدرستهم الواقعة في زورندورف شرقي النمسا.

كما قرأ التلاميذ كتاب «الموجة» وشاهدوا الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.