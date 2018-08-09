مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين في غارات إسرائيلية على غزة

قتل فلسطيني وأصيب ستة أخرون ليلة الأربعاء/الخميس جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.



وأعلن مسعفون أن الفلسطيني القتيل يبلغ (30 عاما)، فيما أصيب ستة آخرون بجروح في مناطق أخرى من القطاع.



وشنت طائرات حربية إسرائيلية عددا كبيرا من الغارات على قطاع غزة منذ مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) مستهدفة مواقع لحماس ومعملا وأراضي زراعية.



وسمع دوي انفجارات هائلة في مناطق مختلفة من القطاع.



في المقابل أطلقت فصائل فلسطينية صواريخ محلية على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة على إسرائيل بلغ 72 صاروخا، مما أسفر عن إصابة 15 إسرائيليا.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 12 هدفا لحماس "تشمل منشأة لإنتاج عوامل لبناء أنفاق ولوحات إسمنت للأنفاق، بالإضافة إلى فتحة نفق بحري في منطقة الساحل وأهداف أخرى في عدة مجمعات عسكرية، من بينها مواقع لإنتاج الأسلحة وصواريخ ومجمع عسكري يستخدم كمخزن لوجيستي مركزي".



وذكر الجيش أنه "تم تنفيذ هذه الضربات ردًّا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإطلاق النيران باتجاه آلية هندسية ظهر الأربعاء"، مؤكدًا أنه "جاهز لسيناريوهات متنوعة".



وقالت مصادر إسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضت صاروخين.



وقبل ساعات من ذلك قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أطراف قطاع غزة، بعد إعلانه تعرض آلية هندسية له لإطلاق نار من القطاع.



وضربت عدة قذائف نقاط رصد وتدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" شرق قطاع غزة دون وقوع إصابات، بحسب مصادر فلسطينية.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ظهر اليوم، رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة بعد ملاحظة "إخلاء" حماس بعض المواقع داخل القطاع.



وأعلنت كتائب القسام أول أمس عن مقتل اثنين من نشطائها في قصف إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة، بينما قال الجيش إن الهجوم جاء ردا على تعرض قوة عسكرية له لإطلاق نار من قطاع غزة.