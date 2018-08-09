رئيس جنوب السودان يصدر عفوا عن زعيم المتمردين وآخرين

قال التلفزيون الرسمي بجنوب السودان، إن الرئيس سلفا كير أصدر عفوا عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.

وذكر التلفزيون في وقت متأخر أمس الأربعاء: «صدر الأمر الجمهوري رقم 14 لعام 2018 بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة.. ريك مشار تيني وآخرين من الجماعات المستبعدة التي شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن»، بحسب وكالة «رويترز».

ووقعت الحكومة والمتمردين اتفاقاً للسلام مطلع الأسبوع في الخرطوم، أملا في إنهاء الحرب المستمرة منذ العام 2013 وتسببت في مقتل وتشريد مئات الآلاف من المواطنين.