تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» وقيادات الإخوان في «التخابر مع حماس» لـ6 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، لجلسة 6 سبتمبر؛ لسماع شاهدي الإثبات الخامس والسادس.

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم قدم ممثل النيابة العامة كتاب اللجنة المشكلة من محكمة جنوب القاهرة لترجمة بعض 575 مستندا محرزا بالقضية.

وذكرت المحكمة أن الكتاب تضمن اللجنة المشكلة من نيفين سامي محمد رئيس اللجنة، ورأفت محمد المهدي، وشيرين عبدالمحسن، تبين لها بعد فرز المستندات المحرزة أن بها مستندات مكررة باللغة الإنجليزية واللغة العربية، وتم تصنيف المستندات حسب السنوات منذ عام 2006 حتى عام 2013.

وكما قدمت النيابة ما يفيد إعلان كلا من الشاهد الخامس محمد عثمان، والشاهد السادس النقيب أحمد فاروق، وقررت النيابة عدم حضور أي من الشاهدين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.