بدأت أستراليا في وضع حلول؛ لاحتواء أزمة الجفاف القاسية، حيث منحت السلطات المزارعين حق إطلاق الرصاص على حيوان «الكنغر»، والذي يعبتر رمزا وطنيا للبلاد.

وتواجه نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، أشد موجة جفاف منذ عام 1965، مما يؤثر على المزارعين الذين باتت مساحة المراعي المخصصة لماشيتهم أقل.

وذكرت الحكومة الأسترالية، أن 100%، من أراضيها التي تبلغ قرابة 800 ألف كيلومتر تعاني الجفاف، وتفاقم الأمر الشهر الماضي؛ حيث بدأ الآلاف من حيوانات الكنغر في الوصول إلى محيط مدينة نيو ساوث ويلز؛ بحثًا عن الطعام وأصبحت تنافس الماشية في طعامها.

وبحسب «سكاي نيوز»، سعت الحكومة الأسترالية، للتخفيف من حدة الأزمة، حيث منحت المزارعين مبلغ مليار دولار على شكل مساعدات، ومنحهم الحق في إطلاق النار على حيوان الكنغر بعدد أكبر، حتى تكون هناك منافسة أقل على المراعي، ويستلزم قتل الكنغر تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على ترخيص يتيح إطلاق النار عليه.