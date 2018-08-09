مانشستر سيتي يتعاقد مع الأسترالي ارزاني

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أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقده مع لاعب الوسط الأسترالي دانييل ارزاني من صفوف ملبورن سيتي.

وسافر ارزاني /19 عاما/ إلى إنجلترا أمس الأربعاء لوضع الرتوش الأخيرة على عقده مع سيتي قبل الإعلان صباح اليوم الخميس عن ضمه.

وبات ارزاني اصغر لاعب ينضم لقائمة منتخب أستراليا في كأس العالم، كما كان أصغر لاعب في مونديال روسيا حيث شارك كبديل أمام فرنسا.

وانضم ارزاني إلى ملبورن سيتي في 2016 وظهر بمستوى طيب مع الفريق في الموسم الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سيتي يتطلع لإعارة لاعبه الشاب من أجل إكسابه المزيد من الخبرات، حيث يبدو أن سيلتك الاسكتلندي هو الأقرب لاستعارة اللاعب.