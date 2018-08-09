إدانة راهب بوذي سابق في تايلاند بالفساد وغسل الأموال

قال مسؤول قضائي تايلاندي لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن محكمة جنائية تايلاندية قد خلصت اليوم الخميس إلى إدانة راهب بوذي سابق بتهم احتيال وغسل أموال وجرائم كمبيوتر.

وأصدرت المحكمة بحقه أحكاما بالسجن إجماليها 114 سنة، لكن القانون التايلاندي لا يسمح إلا بعقوبة السجن 20 سنة كحد أقصى، وفقا للمسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مسموح له بالتحدث للإعلام.

وهرب «ويرابول سوكفول»، 39 عامًا، من تايلاند إلى الولايات المتحدة في عام 2013، بعد صدور مذكرة توقيف ضده بسبب تهم متعددة من بينها ممارسة الجنس مع فتاة عمرها، 14 عاما فقط، وتم تسليمه إلى تايلاند في يوليو 2017 بعد قضاء سنة واحدة في سجن أمريكي.

وقبل شهور من فرار «ويرابول» من تايلاند، تصدر عناوين الأخبار عندما ظهر في مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، وهو يرتدي نظارات شمسية من علامة تجارية بارزة ويحمل حقيبة تحمل العلامة التجارية «لويس فيتون» على متن طائرة خاصة.

يشار إلى، أن تايلاند هي دولة ذات أغلبية بوذية، حيث يتم تبجيل الرهبان بسبب انضباطهم وتفانيهم الزاهد، وسرعان ما تبعت الضجة حول سلوك «ويرابول» غير اللائق والثروة غير العادية سلسلة من الاتهامات، من بينها حمل فتاة منه وهي لا تزال في عامها الرابع عشر.

وقال المسؤول، إنه من المنتظر أن يصدر حكم بحقه بتهمة ممارسة الجنس مع قاصر في أكتوبر، كما أمرت المحكمة أيضا «ويرابول» بأن يرد مبلغا قدره 28 مليون بات تقريبا «845 ألف دولار» لعشرات الضحايا، الذين قدموا تبرعات لأسباب زائفة أعلن عنها الراهب المحتال عبر موقعه على الإنترنت، وبلغت قيمة الأصول التي يمتلكها 1.3 مليون دولار، وتمت مصادرتها في السابق.

وبعد العديد من التهم، ومن بينها تعاطي المشروبات الكحولية وادعاء امتلاك قدرات خارقة، والتي تنتهك القواعد الرهبانية البوذية، تم تجريد «ويرابول» من الرهبانية.