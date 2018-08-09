«الأمن العام»: ضبط 59 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 59 قطعة سلاح ناري بحوزة 53 متهما.

كان قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، شن حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية؛ لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة" الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط 59 قطعة سلاح ناري عبارة "4 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، 38 فردا محلي الصنع، 88 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 5 خزائن لأسلحة نارية" بحوزة 53 متهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.