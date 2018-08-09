محادثات بين مارسيلو ويوفنتوس تثير قلق ريال مدريد

أثارت محادثات بين يوفنتوس الإيطالي والبرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، القلق داخل إداراة النادي الملكي.

أشارت تقارير صحفية، إن الفريق الإسباني بدأ يفقد قوامه الأساسي بعد استقالة زين الدين زيدان المدير الفني للريال ورحيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو وكوفاسيتش إلي كلا من يوفنتوس وتشيلسي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية والمقربة من يوفنتوس، أن مارسيلو بات قريباُ من السيدة العجوز، موكدُة أن رونالدو يحاول إقناع الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي بالإنضمام إلي السيدة العجوز.

وأبدى البرازيلي في وقت سابق رغبته في اللعب لصفوف الفريق الإيطالي، وهذا ما أثار قلق الإدارة في مدريد، حيث يأمل النادي الملكي في المحافظة علي مارسيلو هذا الصيف.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30عامًا لم يشارك في الجولة التحضيرية لريال مدريد في الولايات المتحدة، وفي حالة بقاء النجم البرزيلي في الفريق فإن هذا الموسم سيكون الـ13 له بقميص الملكي.