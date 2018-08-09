وزير الطاقة السعودي: الأزمة مع كندا لن تؤثر على إمدادات النفط

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، يوم الأربعاء، ان إمدادات بلاده النفطية لدول العالم لا تخضع لأي اعتبارات سياسية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الفالح قوله: "إن السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية"، مؤكّدًا أن "هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية".



وأوضح أن "الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا".



وأكد الفالح أن بلاده "مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تُمثِّل عنصرًا جوهريًا في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء".