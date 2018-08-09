الببلاوي: مصر تملك آفاقا كبيرة في المستقبل لتوافر الغاز والطاقة الشمسية

قال الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري أصيل، وضعته الدولة تقديرًا لظروفها الاقتصادية، وحصل على دعم صندوق النقد لأهميته، مؤكدًا أن هذا البرنامج وليد السياسة المصرية.



وأضاف «الببلاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن هناك مؤشرات كثيرة تدعو للتفاؤل خاصة ما يذكر عن إمكانيات مصر في الغاز، الذي سيكون له آثرًا كبيرًا في نمو الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تملك آفاقًا كبيرة في المستقبل لتوافر الغاز والطاقة الشمسية.



وتابع أن مصر تأخرت كثيرًا في البدء في الإصلاح الاقتصادي، متابعًا: «لقد جاءت عدة فرص للقيام به لكن تم التخلي عنها، وترتب على ذلك أن المشكلة التي كان يمكن حلها خلال عامين أصبحت أكثر تعقيدًا».



وذكر أن الإرادة السياسية كانت شجاعة لاتخاذها قرار تنفيذ هذا البرنامج، لكن لابد من توجيه الشكر للشعب على تحمله إجراءات الإصلاح القاسية، وتعامله بحكمة معها، موضحًا أن هذه الإجراءات لم تنته بعد لكن ما تم هو الأصعب، لذلك المرحلة المقبلة ستمر بسهولة.



