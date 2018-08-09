إصابة 18 فلسطينيا بقصف إسرائيلي دمر مركزا ثقافيا غرب غزة

أصيب 18 فلسطينيًا بجراح مختلفة مساء الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركزًا ثقافيًا غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، بإطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية 8 صواريخ على مبنى مؤسسة سعيد المسحال للعلوم والثقافة، ثم عاودت طائرات حربية إسرائيلية قصفه بصاروخين ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 18 إصابة بجراح مختلفة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف المركز.

يأتي القصف وسط هجمات صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل أسفرت عن إصابة 16 إسرائيليًا وتضرر واجهات عدة منازل، وغارات اسرائيلية على القطاع ردًا على ذلك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم امرأة وطفلتها.