«تموين بني سويف»: ضبط نحو 86 طنا مضبوطات متنوعة وتحرير 511 قضية

أثنى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، على الجهود التي تبذلها مديرية الأمن لضبط السوق السويفي والعمل على استقرار الحالة التموينية وضبط أسعارها من خلال قسم مباحث التموين التابع للمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والوحدات المحلية.

وقال "حبيب"، إنه تم خلال شهر يوليو الماضي ضبط 86 طنا و727 كيلوجراما مضبوطات متنوعة، وبلغ عدد القضايا 511 قضية، ونُفذ 66 حكم غرامات، والذي يساهم بشكل كبير في ضبط موقف السلع الأساسية والتمونيية وتوفير احتياجات المواطنين منها من خلال تطبيق القانون وتفعيل كافة الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وطالب المحافظ، باستمرار جهود ضبط الأسواق على هذا المنوال المتميز، مشيرا إلى إعداد خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمواد التموينية، وتشترك فيها كافة الجهات الرقابية والمعنية، مؤكدا أهمية الرقابة المجتمعية والشعبية والتي تساند جهود الأجهزة التنفيذية، فيمثل المواطن ركيزة أساسية في هذا المجال إذا قام بدور إيجابي من خلال إبلاغ الجهات المعنية بالمخالفات التي يلاحظها في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استعراضه تقرير مجهودات مباحث التموين عن شهر يوليو الماضي، في إطار المتابعة المستمرة لموقف أسواق السلع وإجراءات ضبط الأسعار وضمان توافر كل السلع التموينية ومنع التلاعب بأسعارها واحتكارها والغش التجاري والإتجار في المنتهي صلاحيته، والذي يضر بمصلحة واحتياجات المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وازدياد طلب المواطنين على بعض السلع الحيوية.

وكشف التقرير عن توجيه العديد من حملات التموين الرقابية من خلال مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير 511 قضية في مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية، والتي تنوعت ما بين: تجميع دقيق مدعم، عرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وبيع بأزيد من السعر، وتغيير نشاط دون إخطار الجهات المختصة، وغيرها من المخالفات.

كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط 86 طنا و727 كيلوجراما شملت: "دقيق بلدي، أرز، سكر، قمح، غاز صب، أسمدة زراعية، عسل، جبن، زبد، أسماك، سجائر، ورنجة، ألبان، زيت تمويني، سولار مدعم، سكر، لحوم ودواجن"، فضلا عن ضبط متنوعات 3770 علبة سجائر، و12 ألف كيس سناكس، و64 صنف أدوية، و48 عبوة مياه غازية، و27 عبوة بويات مختلفة، و190 قطع غيار كمبيوتر، و60 زجاجة لبن رايب، و8 عبوات زيت سيارات، و20 حديد أسطوانات فارغ، كما تم تنفيذ 66 حكم غرامات.