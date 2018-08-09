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استجابة للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، التقى الفنان أشرف زكي والفنان محمد رمضان مساء اليوم الخميس بمقر نقابة الموسيقيين مع المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل النقابة والدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل والفنانة نادية مصطفى رئيس لجنة العلاقات العامة والفنان منصور هندي بحضور المستشار القانوني للنقابة علاء عامر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق وتسوية الأمور المتعلقة بخوض "رمضان" الغناء.

وأكد محمد رمضان استعداده الكامل لتسوية الأمور بالشكل القانوني اللائق، مؤكدا احترامه لنقابة الموسيقيين ومجلسها.

كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد تواصل مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لتسوية الأمور الخاصة بالتصاريح اللازمة للفنان محمد رمضان احتراما للقانون ولقواعد العمل للنقابات الفنية.

يذكر أن محمد رمضان طرح حتى الان اغنيتين بطريقة الفيديو كليب هما "نمبر وان"، و"الملك"، ويفكر في تنظيم حفل غنائي قريبا.