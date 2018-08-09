سيارة «مسروقة» تثير الذعر بوادي النطرون

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة وادي النطرون من إدارة شرطة النجدة بوجود سيارة متروكة بطريق بني سلامه دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وبالفحص تبين أن السيارة ماركة «سوزوكي» ميكروباص صغير بدون لوحات معدنية بيضاء اللون، بدون إطارات أو موتور، وتم التعامل معها وتفتيشها، والتحفظ عليها، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم شرطة العمرانية جيزة عن بلاغ المواطن «ب.إ».

وفي وقت لاحق، تمكن ضباط مركز شرطة وادي النطرون والقوة المرافقة والمعينين خدمة القول الأمني «د 4» للمرور، وتأمين منطقة الأديرة دائرة المركز، من ضبط سيارة «نصف نقل» بيضاء اللون قيادة «ب.م» 26 عاما، سائق، وبرفقته «ع.م» 31 عاما، عاطل، و«ر.ح» 29 عاما، عاطل، و«م.ع» 42 عاما، عاطل، ومُحمل بالصندوق الخلفي لها 4 إطارات، وموتور سيارة خاصة بالسيارة الأولى المعثور عليها.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بالواقعة. تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.