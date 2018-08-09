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حريق في غابات بألمانيا.. والسلطات المحلية تعلنها منطقة «كوارث»

أوبراودورف (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 7:42 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 7:42 م

اشتعلت حرائق، اليوم الخميس، في قطعة غابات جبلية بمنطقة بافاريا العليا جنوب ألمانيا.

وقالت السلطات، إن 135من أفراد الإطفاء، و30 من قوات حراسة الجبال يكافحون الحريق، بمساعدة أربع مروحيات مزودة بخزانات ماء؛ لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليه بعد ساعات من العمل خلال فترة ما بعد ظهر اليوم.

وأعلن مكتب المقاطعة بمدينة روزنهايم بانها منطقة «كوارث»، قال أحد رجال الإطفاء: «كل شيء جاف بصورة فظيعة، إنه أمر مثير للجنون».

ولم يعرف سبب الحريق، الذي شب في أعالي مدينة (أوبراودورف أم إن) حتى الآن، وتم إخلاء منطقة (رامزاور ألم) الداخلة ضمن جبل شفارتسنبيرج المحبب لهواة التجوال، بناءًا على أمر الشرطة وقوات حراسة الجبال احتياطيا.


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