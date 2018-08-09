قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تستعد بصورة خاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى طرح عدد كبير من الأبقار والجاموس والأغنام بأسعار أقل من المتداول في السوق.

وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة ستطرح 2775 رأس ماشية من العجول البلدية البقري والجاموسي وأغنام الأضاحي بينهم 1919 رأسًا من الجاموس والأبقار و856 رأسًا من الأغنام للبيع للمواطنين بسعر 57 جنيهًا لجميع الأنواع قائمة.

وأوضح أن بيع رؤوس الماشية سيكون في 13 محافظة، داخل المحطات البحثية بها، مناشدًا المواطنين بعدم الذبح في الشوارع لعدم حدوث تلوث للبيئة وللكشف عن الذبيحة، من خلال المجازر العمومية ومراكز الذبح.

وأشار إلى بيع منافذ الوزارة بكافة المحافظات المنتجات الغذائية الأخرى من ألبان وفاكهة وخضروات وزيوت بأسعار مخفضة، موضحًا أنه يتم ضخ عدد مضاعف من المنتجات الغذائية بالمنافذ خلال المواسم ومن بينها عيد الأضحى.