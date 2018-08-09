«شرطة التموين»: ضبط 200 قضية مخابز ودقيق مدعم خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية 200 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة شنت عدة حملات لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية؛ لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أسفرت تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة التموين، خلال 24 ساعة عن ضبط 25 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز و200 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و27 قضية إتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة و72 قضية غش تجاري.

كما تمكنت الحملات من ضبط 566 قضية "محلات عامة، شهادات صحية، عدم إعلان عن أسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط 21 قضية في أسماك لحوم ومصنعاتها و34 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر و6 قضايا ثروة حيوانية وداجنة و4 قضايا حيازة سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر.

في السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط، الإسكندرية، الغربية" حملاتها التموينية المُكثفة على أسواق التصنيع التداول والمحال التجارية ومخازن المواد الغذائية غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية تموينية متنوعة بأسيوط و38 قضية بالإسكندرية و38 قضية بالغربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القاونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.