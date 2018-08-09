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«المنيا»: تخصيص أرض لإقامة وحدة مرور بمركز مطاي

المنيا- ماهر عبدالصبور:
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 3:55 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 3:55 م

تفقد اللواء ناصر فتحي عبدالسلام رئيس مركز مطاي بالمنيا، يرافقه العقيد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا، الموقع الذي تم تخصيصه لإقامة وحدة مرور بالمركز، حيث تقع قطعة الأرض المخصصة بجوار العمارات السكنية بأرض الروبة التابعة لمجلس قروي أبو عزيز.

جاء ذلك بحضور محمد سليمان عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، ومسئول إدارة الأملاك بالوحدة المحلية.

وأوضح رئيس المركز أن إدارة المرور تقدمت بطلب لتخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة مرور تخدم أهالي المركز وتسهم في تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بسياراتهم وتوفيرا للوقت والجهد من خلال تقديم الخدمات المرورية بالمركز بدلا من الذهاب إلى وحدات المرور بالمراكز الأخرى.


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