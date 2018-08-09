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«الخارجية اللبنانية» تنفي رفضها اعتماد سفير جديد لدولة الكويت

بيروت - د ب أ:
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 10:29 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 10:29 ص

نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ما تردد عن رفضها اعتماد سفير جديد لدولة الكويت.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن دولة الكويت قررت منذ مدّة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد في لبنان عبدالعال القناعي، وهو حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقا وزارة الخارجية اللبنانية.

وأضافت أن العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الكويتي واللبناني والدولتين إنما هي متجذرة في الوجدان العربي، وهي خير مثال لعلاقات الإخوة والتعاون في كافة المجالات، وهي أعمق من أي محاولة رخيصة للنيل منها.

وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أفادت في عددها الصادر، اليوم، بأن وزارة الخارجية اللبنانية «لن تقبل طلب ترشيح مُساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية جمال الغانم؛ حتّى يكون رئيسًا للبعثة الدبلوماسية الكويتية لدى لبنان».


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