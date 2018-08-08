بيتر ميمي: إيرادات «حرب كرموز» الأعلى في تاريخ السينما المصرية

عبر المخرج بيتر ميمي، عن سعادته بتفوق إيرادات فيلمه «حرب كرموز» بطولة أمير كرارة، على إيرادات فيلم «الخلية» لأحمد عز، وفيلم «هروب اضطراري» لأحمد السقا، ليكون بذلك الأعلى تحقيقا للايرادات في تاريخ السينما المصرية، حسب «ميمي».



ونشر «ميمي»، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، إيرادات الأفلام الثلاثة ليظهر تفوق «كرموز»، مكتفيا بتعليق مقتضب يعبر عن حجم سعادته هو "الحمد لله".



وحسب ميمي، فإن فيلم «حرب كرموز» الذي تم طرحه في عيد الفطر الماضي أصبح في الصدارة، بإجمالي إيرادات حتى الآن 57,348,018 جنيه، فيما جاء «هبوط اضطراري» الذي عرض في عيد الفطر 2017 في المركز الثاني بإجمالي إيرادات 57,265,363 جنيه.



وجاء في المركز الثالث فيلم «الخلية»، الذي عرض في أغسطس الماضي بإجمالي إيرادات 53,605,920 جنيه.







الحمدلله 🙏 A post shared by بيتر ميمى (@petermimi) on Aug 8, 2018 at 10:49am PDT