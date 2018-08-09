قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الزواج بدون الوثيقة الحكومية يعتبر حرامًا ولا يجوز، معقبًا: «مفيش زواج أو طلاق غير بدون ختم النسر الأزرق المدور اللي مكتوب عليه وزارة العدل، وأي نوع زواج تاني حرام».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن كل الأحكام الفقهية التي قالها الفقهاء والعلماء راعاها المُشرع عند وضع كتابة وثيقتي الزواج والطلاق، متابعًا: «كل المذاهب والأراء الفقهية موجودة في وثيقتي الزواج والطلاق، ده كلام في منتهى الوضوح».

واستنكر عدم تحريم بعض الشيوخ للزواج العرفي، نظرًا لاعتمادهم فقط على قبول الطرفين دون الحاجة إلى توثيق الزواج، مستطردًا: «الشيوخ بتيجي عند الزواج العرفي وبيقولوا إنه حلال، وهما بيألفوا وجه من أوجه الانحلال في المجتمع».