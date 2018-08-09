الخميس 9 أغسطس 2018 11:19 م القاهرة القاهرة 29.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. خالد الجندي: الزواج بدون «ختم النسر الأزرق» حرام

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 11:03 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 11:03 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الزواج بدون الوثيقة الحكومية يعتبر حرامًا ولا يجوز، معقبًا: «مفيش زواج أو طلاق غير بدون ختم النسر الأزرق المدور اللي مكتوب عليه وزارة العدل، وأي نوع زواج تاني حرام».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن كل الأحكام الفقهية التي قالها الفقهاء والعلماء راعاها المُشرع عند وضع كتابة وثيقتي الزواج والطلاق، متابعًا: «كل المذاهب والأراء الفقهية موجودة في وثيقتي الزواج والطلاق، ده كلام في منتهى الوضوح».

واستنكر عدم تحريم بعض الشيوخ للزواج العرفي، نظرًا لاعتمادهم فقط على قبول الطرفين دون الحاجة إلى توثيق الزواج، مستطردًا: «الشيوخ بتيجي عند الزواج العرفي وبيقولوا إنه حلال، وهما بيألفوا وجه من أوجه الانحلال في المجتمع».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك