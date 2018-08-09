وزير الشباب يطلق حملة «شارك ونظف» ببورسعيد

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طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين في حملة «شارك ونظف»، بضرورة توعية أقرانهم من النشء والشباب في محيطهم، مؤكدا ضرورة استدامة الحملة في كافة أرجاء المحافظة في الشوارع والميادين والمدارس.

ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن مبادرة «شارك ونظف» تهدف إلى غرس السلوكيات الإيجابية في الشارع وتوعية المواطن على أرض الواقع بما يتم من أعمال نظافة وتجميل الشوارع.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المبادرة تعمل على غرس الانتماء والتعاون لدى المشاركين بها وجعل أهالي المنطقة التي تشهد المبادرة أكثر حرصا على نظافتها، وأن المحافظة ستقدم كافة وسائل الدعم والخدمات اللوجستية لنجاحها.

جاء ذلك خلال إطلاق حملة «شارك ونظف» ببورسعيد، اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة تحت شعار «شارعك عنوانك.. حافظ عليه».

وشارك في الحملة من بورسعيد 500 شاب وفتاة من شباب الجامعات واللجان الشبابية للعمل العام، وشباب ونشء مراكز الشباب.

وشملت المبادرة قيام الشباب والنشء المشاركين بحملة نظافة بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، وذلك في إطار تشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية.