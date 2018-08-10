أعلن الدكتور رضا جازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن يوم الثلاثاء المقبل 14 أغسطس هو آخر موعد لتظلمات طلاب الثانوية العامة.

وأضاف «حجازي» في بيان له، أنه تم التنبيه على لجان النظام و المراقبة على مستوى الجمهورية، بعدم تحديد مواعيد جديدة للاطلاع بعد هذا الموعد، وأن الطالب المتقدم يجوز له الاطلاع في نفس اليوم أو اليوم التالي له.

وأوضح أن حصيلة أعمال التظلمات منذ بدايتها وحتى الآن تضمنت أوراق أكثر من 114 ألف طالب وطالبة، وأن إجمالي عدد الأوراق التي تم تعديل درجاتها بالزيادة على مستوى جميع لجان النظام والمراقبة قد بلغ 15 ألفا و540 ورقة.

وأعلن أن احتفاظ مادة الكيمياء بصدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها 46,426 طالبا، بينما جاءت مادة الجغرافيا كأقل مادة في المواد المتظلم من نتيجتها، بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها 2538 طالبا.

وذكر أنه سيتم إرسال فاكس إلي مكتب التنسيق بالتعديلات التي تمت للطلاب وذلك من خلال الإدارة المركزية لنظم و تكنولوجيا المعلمومات حتى يتسنى للطالب تعديل رغباته.