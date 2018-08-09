برلمانى يطالب بتحقيق رسمى فى وفاة طفل داخل بالوعة بالمنيا

طالب النائب عن دائرة مركز ملوى بالمنيا، رياض عبدالستار، محافظ المنيا عصام البديوى، بالتحقيق فى حادث وفاة الطفل مصطفى كامل راوى (5 سنوات) بقرية دروة التابعة للمركز، الأحد الماضى، بعد سقوطه داخل بلاعة غير مغطاة، بالقرية.

وقال عبدالستار فى تصريح لـ«الشروق» اليوم: «تلقينا خبر وفاة الطفل بألم كبير، فوالده رجل فقير، من العمال البسطاء بالقرية، ويعول أسرة كبيرة، ولذلك نطالب الأجهزة المعنية، بالمحليات، وبمحافظة المنيا، بالتدخل لوقف تكرار هذه المأساة مرة أخرى، عليهم أن ينظروا بعين الاهتمام للبنية التحتية التى لم يتم استكمالها بالقرى، لتسهيل حياة الناس اليومية، ولتفادى الموت المجانى لأولادنا».

وأضاف: «كما نطالب محافظ المنيا بإجراء تحقيق رسمى فى الحادث، وإننى أذكر الجميع بالتصريحات التى طالما كررها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الاهتمام بالإنسان البسيط، والعمل على بناء الدولة، ولن يكون هناك بناء للدولة دون بناء للإنسان المصرى، وهو أحد محاور برنامج عمل حكومة المهندس مصطفى مدبولى».

وتابع عبدالستار: «كما نطالب بمد يد العون، والنظر فى إمكانية تقديم مساعدة مالية عاجلة، لأسرة الطفل الفقيد، وهذا ليس مطلبى وحدى، وإنما مطلب بقية الزملاء من النواب فى دائرة ملوى، فنحن نعمل جميعا من أجل تحسين حياة الناس، والتدخل لحل المشكلات التى يواجهونها يوميا».

كان الطفل مصطفى كامل راوى (5 سنوات)، قد لقى مصرعه، صباح الأحد، بعد سقوطه فى بالوعة غير مغطاة، ما أثار حالة من الغضب فى صفوف أهالى القرية، الذين طالبوا بمحاسبة المسئولين بتهمة الإهمال.