نجم برشلونة يهدد مستقبل النني في أرسنال

أوضحت بعض التقارير العالمية أن نادي أرسنال الإنجليزي قد تقدم بعرض رسمي لنادي برشلونة من أجل الحصول على خدمات لاعبه، عثمان ديمبيلي، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الإنجليزي.

وأكد كيكي مارين، الصحفي بجريدة الكونفديشنال الإسبانية أن عرض نادي أرسنال لبرشلونة قد وصل إلى 100 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، في محاولة أخيرة لتدعيم خط الوسط الهجومي قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وأشار مارين إلى أن صفقة انتقال عثمان ديمبيلي تتوقف فقط على رغبة الجناح الفرنسي في الانتقال لصفوف الجانرز والرحيل عن البرسا من عدمها، حيث لن تعوق إدارة البلوجرانا إتمام الصفقة.

يُذكر أن عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 21 عامًا قد انتقل لصفوف لبرشلونة الصيف الماضي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة قُدرت قيمتها بـ 115 مليون يورو، حيث شارك خلال الموسم الماضي في 23 مباراة بقيمص الفريق الكتالوني أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 8.

وربطت بعض التقارير الصحفية عملية إنتقال اللاعب ديمبيلي إلى أرسنال من عدمها ببقاء لاعب خط وسط المنتخب الوطني والمحترف في صفوف الجانرز، محمد النني، حيث أكدت التقارير خلال الأيام الماضية أن إدارة أرسنال ستضطر لبيع النني أو داني ويلباك من أجل توفير الأموال اللازمة لتمويل أي صفقة.

وكان النني قد انتقل لصفوف أرسنال الإنجليزي في يناير عام 2016 قادماً من بازل السويسري، قبل أن يمدد تعاقده لخمس سنوات جديدة منذ عدة أشهر، حيث شارك 72 مباراة بقميص الجانرز أحرز خلالهم هدفين وصنع 7 آخرين.