صحيفة: «جونسون» يخضع للتحقيق على خلفية تصريحاته عن النقاب

-«جونسون»: النقاب «قمعي وسخيف» ويجعل النساء أشبه بـ«صناديق البريد، ولصوص البنوك»



قالت صحيفة «إيفننج ستاندرد» البريطانية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، سيخضع للتحقيق بشأن احتمال انتهاكه مدونة قواعد السلوك الخاصة بحزب المحافظين، بعد إدلائه بتصريحات عن النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في الحزب لم تنشر أسماءها القول، إن من المتوقع صدور قرار رسمي بإحالة «جونسون» إلى لجنة تحقيق يرأسها محام في وقت لاحق اليوم الخميس، وأحجم المقر الرئيسي لحزب المحافظين عن التعليق فورًا على تقرير الصحيفة.

وكتب «جونسون»، الذي استقال الشهر الماضي بسبب طريقة تفاوض رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقالا في صحيفة «ديلي تليجراف» الأسبوع الحالي، قائلًا: «إن الدنمارك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها».

لكن «جونسون» وصف النقاب بأنه «قمعي وسخيف»، ويجعل النساء أشبه بـ«صناديق البريد، ولصوص البنوك»، مما أثار استياء سياسيين آخرين والمسلمين في بريطانيا.