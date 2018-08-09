• زيادة أسعار الأنسولين خطوة جيدة لعلاج تشوهات التسعيرة



قال الدكتور محفوظ رمزي، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة بالقاهرة، إن زيادة أسعار حقن الأنسولين يمثل بداية لخطوة جيدة في طريق العلاج الصحيح؛ لعلاج تشوهات التسعيرة خاصة في قطاع الأعمال والأدوية الحساسة.



وأضاف «رمزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن رفع أسعار الدواء في صالح المرضى الفقراء في مصر، مشيرًا إلى نقص الأنسولين في مصر بشكل عام.



وتابع: «الشركات الخاصة بدأت أدويتها تنقص فى السوق المصري، وسعر الحقنة الواحدة المثيلة 48 جنيهًا وسعر الحقنة المستورة 55 جنيهًا، والدواء المحلي أقل بنسبة 7 جنيهات»، موضحًا أنه يتم استيراد هرمون الأنسولين من الخارج، وتتم تعبئته في مصر.



وأوضح أن نسبة استهلاك الأنسولين وصلت إلى 10 مليون يونيت سنويًا، معقبًا: «لو فضلنا على تسعيرة الـ38 جنيهًا مفيش شركات هتنتج الدواء، ومنذ تعويم الجنيه الأمور اختلفت شكلًا ومضمونًا ويجب مساعدة الدولة وشركات الأدوية».



وطالب الأطباء ومرضى السكري بتناول الأنسولين المصري، مؤكدًا على أنه آمن فضلًا عن استيراده من الخارج وتعبئته فقط في مصر.



