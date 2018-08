مات ديمون بطلا لقصة نصب كبرى فى فيلم جديد إخراج بن أفليك

يستعد نجما هوليوود مات ديمون وبن أفليك للتعاون سينمائيا من جديد، فى فيلم مقتبس من قصة حقيقة لضابط شرطة سابق كان يعمل فى شركة أمن تتعاون معها سلسلة مطاعم شهيرة، والذى استغل نفوذه وسلطته لتحقيق ثروة هائلة وهى ما اعتبرت قضية نصب كبرى.

ومن المقرر أن يتولى بن أفليك إخراج الفيلم، وسيلعب مات ديمون دور البطولة، فيما سيتعاون كل منهما فى إنتاج الفيلم من خلال شركتهما، وذلك بعد أن نجحا فى الحصول رسميا على حقوق عرض القصة وتقديمها من خلال عمل فنى بالتعاون مع شركة فوكس، مقابل مليون دولار أمريكى، بعد منافسة شرسة مع شركتى وارنر بروس ويونيفرسال بيكتشرز.

وأوضح الصحفى الأمريكى، جيف مايش، أول من سلط الضوء على القصة، وصاحب كتاب Spy with No name والذى يروى قصة أرجو، وهى قصة عملية جريئة نظمتها وكالة الاستخبارات المركزية لإنقاذ ستة دبلوماسيين تمكنوا من الإفلات من عملية احتجاز الرهائن، وخصوصا عن طريق اختراع تصوير فيلم وهمى، وبالرغم من أن الوقت الحالى مثالى لإنتاج هذا العمل فنيا، للتشابه فى بعض النقاط مع حكومة الرئيس ترامب، فإن الهدف الأساسى من القصة هو إبراز كيف للعدالة أن تسود، من خلال أحداث تتناول قصة رجل استغل نفوذه معتقدا أنه فوق القانون، إلا أنه فى النهاية تم إلقاء القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية.