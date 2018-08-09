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حكومة إسرائيل الأمنية توجه جيش الاحتلال بمواصلة عملياته في غزة

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 9:49 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 9:49 م

وجهت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، جيش الاحتلال بمواصلة عملياته في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس.

يأتي ذلك بينما أعلنت حركة حماس وفصائل بقطاع غزة، في وقت سابق اليوم، عن وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، إلا أن الإعلان أعقبه سقوط صاروخ أطلق من غزة على بئر سبع جنوبي إسرائيل.

وشهد قطاع غزة على مدار اليوم وأمس، عدة غارات من طيران الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل سيدة حامل وطفلتها وشخص ثالث وإصابة 20 فلسطينينًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن شنه غارات استهدفت 150 موقعًا في قطاع غزة، قائلًا إن ذلك جاء إثر إطلاق الفصائل في غزة أكثر من 180 صاروخًا وقذيفة على مستوطنات بمحيط القطاع.


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