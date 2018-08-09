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«جنوب سيناء»: 500 شاب وفتاة يشاركون في حملات «شارك ونظف»

جنوب سيناء- رضا الحصري:
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 1:56 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 1:56 م

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، فاعليات حملة «شارك ونظف» بجميع المدن؛ لنظافة الشوارع الرئيسية والفرعية ودهانات البلدورات، وذلك في إطار توجهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم حملات لنظافة الشوارع، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه شارك في هذه الحملات حتى الآن 500 شاب وفتاة على مستوى مدن المحافظة، موضحا أن الحملة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المدن.

وأشار «توفيق» إلى أنه تم التنسيق مع مدن (رأس سدر - أبو رديس - أبو زنيمة - طور سيناء - شرم الشيخ - دهب - نويبع - سانت كاترين - طابا)، ولتوفير المعدات اللازمة لمواصلة عمل الحملات.


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