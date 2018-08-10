«سكاي نيوز»: سريان اتفاق تهدئة في غزة بعد وساطة مصرية

نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر فلسطينية، قولها إن اتفاق تهدئة في غزة بدأ سريانه مساء الخميس، بعد وساطة مصرية.

وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، وجهت جيش الاحتلال، مساء الخميس، بمواصلة عملياته في قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما أعلنت حركة حماس وفصائل بقطاع غزة، ظهر اليوم، عن وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، إلا أن الإعلان أعقبه سقوط صاروخ أطلق من غزة على بئر سبع جنوبي إسرائيل.

وشهد قطاع غزة على مدار اليوم وأمس، عدة غارات من طيران الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل سيدة حامل وطفلتها وشخص ثالث وإصابة 20 فلسطينينًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن شنه غارات استهدفت 150 موقعًا في قطاع غزة، قائلًا إن ذلك جاء إثر إطلاق الفصائل في غزة أكثر من 180 صاروخًا وقذيفة على مستوطنات بمحيط القطاع.