الزمالك يعلن جاهزية كهربا لموقعة القادسية في البطولة العربية

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للمباراة المقبلة أمام القادسية الكويتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، والتي ستقام على ملعب برج العرب.

وكان اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري المصري، قبل أن يؤكد الجهاز الطبي تماثل اللاعب للشفاء.

ومن المقرر أن يشارك كهربا في تدريب الفريق اليوم برج العرب بصورة طبيعية استعدادا للقاء القادسية المقبل، بعدما شارك في تدريب الأمس.

ويغيب عن الزمالك الثنائي أيمن حفني ومصطفى فتحي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.