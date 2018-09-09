السودان يبحث أوجه التعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

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بحث وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، مع مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، الدكتور عماد الزهيري، اليوم الأحد بالخرطوم، أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها.

وقال سليمان، في تصريح صحفي، إن أبواب السودان مفتوحة للدول الصديقة والشقيقة للاستفادة من خيراته وموارده، مؤكدا تعاون السودان اللا محدود مع دولة فلسطين عبر وكالة التنمية.

وأوضح أن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الطابع الاقتصادي، منوها بأن الوفد يضم كبريات الشركات الفلسطينية التي تنوي التعاون الاقتصادي والتنمية مع السودان.

واستعرض الوزير، الجهود التي بذلتها الدولة لتذليل العقبات وتعديل القوانين لتسهيل التعاون والتنمية والاستثمارات مع السودان في كافة المجالات مستقبلا.