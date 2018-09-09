«الكهرباء»: نعمل على إحلال وتجديد الشبكات لتجنب الانقطاعات

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على حدوث بعض الانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض الأماكن بمحافظتي أسيوط وسوهاج، قائلًا إن هناك حرصًا من جانب الوزارة من أجل تجنب حدوث الانقطاعات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن كل الخطط الموضوعة داخل الوزارة تهدف لإحلال وتجديد وتدعيم الشبكات المتهالكة، مستطردًا أنه تم العمل على تحديث بعض المحطات، بينما لا تزال بعض الأماكن تحت التطوير.



وذكر أنه تم إطلاع الرأي العام والأهالي المعنيين في المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، مضيفًا أن وزير الكهرباء لديه حرص على وجود شفافية ومصداقية لتوضيح كافة الأمور، حتى لا يتم إفساح المجال للشائعات.



وأوضح أنه منذ اليوم الأول للأعطال، توجهت فرق الصيانة لإعادة التيار، وتم توفير التعذية البديلة للأماكن المتضررة، لكن حدث عطل آخر بعد فترة بسيطة، ثم تكرر الأمر في مناطق أخرى.



وتابع: «على الفور تم توفير التعذية البدية لهذه الأماكن، وتم توضيح الأمر للرأي العام، وتوجيه الاعتذار عن الانقطاعات الخارجة عن الإرادة»، مشيرًا إلى نجاح عمليات الإصلاح بناءً على متابعات قيادات الوزارة.